Na noite de quinta-feira (16), a Polícia Militar recebeu denúncia de que um homem de 24 anos estaria gerenciando o tráfico de drogas em alguns bairros de Barbacena. No bairro Valentim Prensassi, ele autorizou buscas em sua residência, mas fugiu do local durante a ação.

Durante a vistoria, os policiais encontraram a tornozeleira eletrônica do suspeito rompida e, embaixo do sofá, uma mochila contendo:

  • 2 porções de skunk;
  • ½ barra de cocaína;
  • 3 tabletes de maconha;
  • ½ barra de crack;
  • 2 pedras de crack;
  • 1 balança de precisão com resquícios de drogas;
  • R$ 13.200 em dinheiro.

Todo o material apreendido foi encaminhado à delegacia para registro e providências legais.

Foto: PMMG - Itens apreendidos

