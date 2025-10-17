Na noite de quinta-feira (16), a Polícia Militar recebeu denúncia de que um homem de 24 anos estaria gerenciando o tráfico de drogas em alguns bairros de Barbacena. No bairro Valentim Prensassi, ele autorizou buscas em sua residência, mas fugiu do local durante a ação.
Durante a vistoria, os policiais encontraram a tornozeleira eletrônica do suspeito rompida e, embaixo do sofá, uma mochila contendo:
- 2 porções de skunk;
- ½ barra de cocaína;
- 3 tabletes de maconha;
- ½ barra de crack;
- 2 pedras de crack;
- 1 balança de precisão com resquícios de drogas;
- R$ 13.200 em dinheiro.
Todo o material apreendido foi encaminhado à delegacia para registro e providências legais.
