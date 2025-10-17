Na noite de quinta-feira (16), a Polícia Militar recebeu denúncia de que um homem de 24 anos estaria gerenciando o tráfico de drogas em alguns bairros de Barbacena. No bairro Valentim Prensassi, ele autorizou buscas em sua residência, mas fugiu do local durante a ação.

Durante a vistoria, os policiais encontraram a tornozeleira eletrônica do suspeito rompida e, embaixo do sofá, uma mochila contendo:

2 porções de skunk;

½ barra de cocaína;

3 tabletes de maconha;

½ barra de crack;

2 pedras de crack;

1 balança de precisão com resquícios de drogas;

R$ 13.200 em dinheiro.

Todo o material apreendido foi encaminhado à delegacia para registro e providências legais.

