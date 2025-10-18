Um homem, de 30 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão realizado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) na tarde dessa sexta-feira (17), em Pirapetinga. A ação ocorreu por volta das 15h, na Rua Sebastião Vieira de Souza, no bairro Brasilinha.

Durante as buscas, os militares encontraram mais de 600 porções de cocaína já embaladas para venda, aproximadamente 1 kg da droga em pó, 13 porções de maconha, além de dois rádios comunicadores, uma balança de precisão e três celulares.

O material foi apreendido e o suspeito encaminhado à delegacia, onde foi autuado pelo crime de tráfico ilícito de drogas.

