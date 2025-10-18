Um homem, de 30 anos, foi preso por tráfico de drogas na noite dessa sexta-feira (17) em Volta Grande. A ação foi realizada pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) por volta das 23h10, em uma residência localizada na Rua Major Agostinho Alves, no bairro Bonsucesso.

De acordo com a PM, a equipe recebeu diversas denúncias indicando que o suspeito estaria vendendo drogas no local. Os militares foram até o endereço e, ao informarem o homem sobre as denúncias, ele autorizou a entrada dos policiais na casa.

Durante as buscas, foram apreendidos 81 pinos de cocaína, uma bucha de maconha, R$40 e um celular. O material foi recolhido e o suspeito conduzido à delegacia para as devidas providências legais.

Drogas | Tráfico | tráfico de drogas