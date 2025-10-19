Na tarde desse sábado (18), um acidente envolvendo três veículos deixou cinco pessoas feridas na rodovia AMG-353, altura do km 65, próximo ao município de Coronel Pacheco, na Zona da Mata mineira.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, um Volkswagen Gol perdeu o controle ao fazer uma curva, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com um Chevrolet Astra que seguia no sentido oposto. Com o impacto, um segundo Gol, que trafegava logo atrás do Astra, acabou batendo na traseira do veículo.

O acidente resultou em cinco vítimas, todas conscientes e orientadas, com escoriações e ferimentos leves. Quatro delas estavam no Astra, de 46, 36, 14 e 7 anos, enquanto a quinta vítima era o motorista do Gol que invadiu a pista contrária, um homem de 24 anos, que ficou preso dentro do carro.

Os bombeiros realizaram o resgate do condutor utilizando técnicas de salvamento veicular para garantir a retirada segura. Como medida preventiva, foi feito o desligamento das baterias dos automóveis, a fim de evitar possíveis princípios de incêndio durante o atendimento.

As vítimas receberam os primeiros socorros no local e foram encaminhadas pelo SAMU ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS) em Juiz de Fora. Após a conclusão dos trabalhos, o local foi deixado aos cuidados da Polícia Militar, responsável pelo controle do tráfego e registro da ocorrência.

