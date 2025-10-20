A Polícia Militar prendeu neste domingo (19) um homem suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido na noite de sábado (18), no bairro São Dimas, em São João del-Rei.

Equipes do 38º Batalhão realizaram diligências ininterruptas desde o crime e localizaram o suspeito, que foi reconhecido por testemunhas. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, com acompanhamento de um advogado durante todo o procedimento.

A PM segue em rastreamento para identificar e prender os responsáveis por duas tentativas de homicídio registradas na cidade nos dias 17 e 18 de outubro.

