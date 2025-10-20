Polícia Militar realizou, nesta semana, uma operação integrada no município de Além Paraíba. A ação, que contou com patrulhamento em áreas rurais e urbanas, além do uso de viaturas 4x4, embarcações e drones, teve como foco o combate a organizações criminosas ligadas ao Comando Vermelho e ao Terceiro Comando Puro.

Durante a operação, foram apreendidas 10 armas de fogo, 181 munições, mais de 800 porções de drogas e R$ 21,7 mil em dinheiro. Também foram recolhidos celulares, rádios comunicadores, carregadores e uma balança de precisão.

Segundo a PM, a ação impactou diretamente na redução da criminalidade, bloqueando rotas de fuga e desarticulando pontos de armazenamento de drogas em áreas de difícil acesso.

Resumo das principais apreensões:

10 armas de fogo (revólveres, pistolas, escopeta e rifle);

181 munições de diversos calibres;

722 pinos e 106 papelotes de cocaína, além de maconha;

R$ 21.768,00 em espécie;

9 celulares, 3 rádios comunicadores e 1 balança de precisão.

