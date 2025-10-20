O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) manteve a condenação de uma ex-funcionária do Hospital São João Batista, em Viçosa, por peculato. A decisão da 8ª Câmara Criminal rejeitou os recursos da defesa e confirmou a sentença do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

A acusada, que trabalhava no setor de Recursos Humanos, desviou mais de R$ 590 mil entre 2009 e 2019, alterando arquivos de folha de pagamento para incluir valores em seu próprio salário e no de outra funcionária. A fraude foi descoberta durante auditoria interna da instituição, administrada pela Fundação Assistencial Viçosense (FAV), entidade filantrópica conveniada ao SUS.

A condenação prevê mais de oito anos de prisão em regime fechado, multa e indenização de R$ 500 mil por danos morais coletivos. O TJMG reconheceu que a ré atuava como funcionária pública por equiparação, confirmando a caracterização do crime de peculato.

