A Polícia Militar realizou, em dois dias consecutivos, ações que resultaram em uma prisão e duas apreensões por tráfico de drogas em diferentes regiões de Congonhas no último fim de semana.

Na sexta-feira (17), durante patrulhamento no bairro Matriz, os militares avistaram dois adolescentes, de 14 e 15 anos, em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, eles entraram rapidamente em um bar, carregando uma bolsa. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com os menores, mas, ao vistoriarem a bolsa, os policiais localizaram dez buchas de maconha e R$ 35. Os adolescentes foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, acompanhados por seus responsáveis legais.

No sábado (18), durante patrulhamento na região central, a PM prendeu um jovem de 21 anos. Com ele foram encontradas nove pedras de crack, uma balança de precisão, um celular e R$ 30. O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, junto com o material apreendido.





Tags:

Drogas