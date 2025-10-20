A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou, de forma controlada, a detonação de duas granadas apreendidas durante uma operação em Ubá, na Zona da Mata. Os artefatos foram recolhidos durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão no bairro Peluso, na última terça-feira (14).

Após avaliação técnica, constatou-se que as granadas, localizadas por equipes da Delegacia Regional de Ubá, representavam risco à segurança pública. Diante disso, foi determinada a destruição em local seguro e isolado. O procedimento foi executado pela Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da PCMG na sexta-feira (17).

De acordo com o delegado regional Bruno Salles Mattos, a ação reforça o compromisso da instituição com a preservação da vida e a segurança da comunidade.

“O acionamento da Core para a imediata destruição dos explosivos se dá pela preocupação e pelo risco que tal material provocaria aos servidores e à população que utiliza os serviços da unidade policial”, afirmou.

Mattos destacou ainda que a Polícia Civil segue firme no combate à criminalidade, com foco no enfrentamento ao uso de armamentos e explosivos por organizações criminosas.

apreensão | Arma | De | Delegacia | Explosivos | Granadas | operação