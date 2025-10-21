O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais controlou, na noite de segunda-feira (20), um incêndio em área de pastagem em uma propriedade rural de Conselheiro Lafaiete, na região de Queluzito.

De acordo com a corporação, o fogo se espalhou rapidamente pela vegetação seca e ameaçava residências e animais próximos. As equipes utilizaram abafadores e sopradores no combate às chamas, com o apoio de cinco voluntários que auxiliaram com uma caminhonete e pequena carga de água.

Após cerca de duas horas e meia de trabalho, o incêndio foi extinto. A área atingida foi estimada em aproximadamente 30 hectares, sem registro de feridos ou danos a edificações.







