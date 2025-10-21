A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu um homem de 29 anos, residente em Mercês, Zona da Mata, suspeito de envolvimento em um roubo ocorrido no Rio de Janeiro em 21 de junho.

O veículo da vítima foi recuperado em 5 de setembro em Rio Pomba, e, durante a prisão do suspeito, em 25 de setembro, a polícia também apreendeu um kit de gás subtraído da vítima.

Em 17 de outubro, policiais localizaram um celular em posse da companheira do investigado, reconhecido pela vítima como o mesmo levado no roubo.

O suspeito responderá por receptação, e as apurações seguem para identificar outros possíveis envolvidos.

Tags:

De | Janeiro | rio | Rio de Janeiro | roubo