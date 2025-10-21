O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) deflagraram, na manhã desta terça-feira (21), a Operação Hércules X, com o objetivo de reprimir o avanço de facções criminosas ligadas ao Comando Vermelho na Zona da Mata. Ao todo, estão sendo cumpridos 58 mandados judiciais nos municípios de Juiz de Fora, Visconde do Rio Branco, Ubá, Viçosa e Rodeiro, além de ações no estado do Rio de Janeiro. Entre as determinações, há 19 mandados de prisão temporária, cinco de internação de adolescentes, 32 de busca e apreensão e dois de indisponibilidade de bens imóveis.

Até o momento, cerca de 20 pessoas foram presas. Também foram apreendidos 15 veículos, drogas, munições, balanças de precisão, dispositivos eletrônicos e outros materiais de interesse das investigações. A Justiça determinou ainda a apreensão de veículos e valores em dinheiro ligados às atividades criminosas.

A ação é conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e busca combater o tráfico de drogas e armas, homicídios e ameaças a autoridades na região.

De acordo com o MPMG, as investigações apontam que integrantes da facção presos no Rio de Janeiro estariam coordenando a expansão do grupo em Minas Gerais, com a criação de “tribunais do crime” responsáveis por aplicar castigos corporais em quem descumpre regras impostas pelo crime organizado.

A operação segue em andamento e conta com a participação dos Gaecos de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, além de cerca de 100 policiais militares, policiais penais, servidores e membros do Ministério Público.

