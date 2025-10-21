Um lar de idosos em Ubá, na Zona da Mata, passou por uma operação conjunta do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), das Vigilâncias Sanitárias Estadual e Municipal e da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), de fiscalização, na última quinta-feira (16). A ação teve como objetivo verificar possíveis irregularidades no acolhimento e nos cuidados prestados aos residentes.

Durante a vistoria, as equipes inspecionaram condições sanitárias, estruturais e administrativas da instituição de longa permanência. Foram avaliados pontos como validade de medicamentos, armazenamento de alimentos, documentação e condições de higiene e habitabilidade. A presença da PCMG garantiu apoio técnico e segurança durante todo o processo.

O delegado Vinicius Soranço, responsável pela equipe policial, destacou a importância da integração entre os órgãos de segurança e fiscalização:

“Nossa participação é fundamental para assegurar os direitos dos idosos e prevenir crimes. Esse trabalho conjunto permite uma avaliação completa das condições do lar e reforça o compromisso da Polícia Civil em garantir dignidade e saúde aos cidadãos. Falhas, mesmo que administrativas, não podem comprometer a qualidade de vida dos internos”, afirmou.

De acordo com a PCMG, não foram constatadas irregularidades de natureza criminal, mas foram identificadas falhas administrativas. A instituição foi notificada pelos órgãos competentes, que estabeleceram prazo para as adequações necessárias.

As equipes continuarão acompanhando o cumprimento das exigências, garantindo que o lar se mantenha adequado às normas vigentes e que os direitos e a segurança dos idosos sejam preservados.

