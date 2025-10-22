Três homens foram condenados a 17 anos de prisão, em regime fechado, por tentativa de latrocínio contra um motorista de aplicativo em Itabira, na região Central de Minas Gerais. A decisão atendeu a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais, que também garantiu o pagamento de R$ 60 mil à vítima por danos morais.

O crime ocorreu em junho de 2025. Os condenados solicitaram uma corrida por aplicativo e, após circular por alguns bairros, obrigaram o motorista a seguir para uma área rural. No local, ele foi agredido, roubado e abandonado em um ponto de difícil acesso. Mesmo ferido, conseguiu rastejar por cerca de dois quilômetros até encontrar ajuda.

De acordo com a 5ª Promotoria de Justiça de Itabira, o trio utilizou uma faca e um simulacro de arma de fogo para cometer o crime. Além de roubar os pertences do motorista, os agressores o forçaram a realizar transferências via PIX que somaram mais de R$ 7 mil.

Tags:

Tentativa | Tentativa de latrocínio