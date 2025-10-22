O Tribunal do Júri de Virginópolis condenou um casal a 21 anos e 4 meses de prisão em regime fechado pelo assassinato de um homem no distrito de Bom Jesus da Boa Vista, em 2024.

De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o crime foi premeditado e motivado por vingança. A vítima foi morta a tiros dentro de um bar.

O júri reconheceu as qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima. Além da pena de prisão, o casal deverá indenizar os familiares da vítima por danos morais.

