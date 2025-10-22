A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (22), a Operação “Joio na Rede IV”, em Governador Valadares, para combater crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes praticados pela internet.

Durante a ação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão no município. As investigações apontaram que um dos suspeitos armazenava imagens e vídeos com cenas de abuso sexual infantojuvenil. Ele poderá responder por armazenamento de material contendo pornografia infantil, e a apuração segue para identificar possíveis crimes relacionados.





