Na noite de terça-feira (21) a Polícia Militar intensificou o patrulhamento nos bairros Rio Acima e Bom Pastor, em São João del-Rei, após denúncias de movimentação suspeita relacionada ao tráfico de drogas e a uma possível retaliação por um homicídio recente.

Inicialmente, informações apontavam que dois indivíduos circulavam em uma motocicleta vermelha pelo bairro Rio Acima. No entanto, novas denúncias indicaram a presença de três motocicletas rondando a região, supostamente em busca de vingança pela morte de um homem ocorrida dias antes.

Durante a ação, os militares realizaram uma operação conjunta no bairro Bom Pastor, em uma área conhecida como Olaria. Ao entrarem por uma trilha, os policiais encontraram um jovem de 19 anos embalando entorpecentes. Ao perceber a aproximação da guarnição, ele teria feito menção de sacar uma arma, colocando a mão na cintura, e fugiu pela mata, atravessando um córrego.

Apesar das buscas, o suspeito não foi localizado. No local, foram apreendidas 10 pedras de crack, que foram encaminhadas para a Delegacia.

Tags:

De | Droga | Drogas | operação | Polícia | Polícia Militar | São João