O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) obteve a condenação de um vereador de Itabira por peculato, após comprovar o uso indevido de verbas da Câmara Municipal para fins particulares em 2018.

Segundo a decisão da 1ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude de Itabira, o parlamentar, atualmente em seu segundo mandato, foi condenado a três anos, nove meses e 15 dias de reclusão, pena convertida em prestação de serviços à comunidade e pagamento de valores a entidades públicas.

A sentença também determinou a perda do mandato, a suspensão dos direitos políticos e o pagamento de R$ 2.550 como reparação mínima pelos danos causados ao erário. As investigações mostraram que o vereador utilizou recursos públicos para despesas pessoais, como manutenção de veículo particular e aluguel de automóvel usado por pessoa próxima.









