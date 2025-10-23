O Tribunal do Júri de Belo Horizonte condenou a 29 anos de prisão, em regime fechado, um homem apontado pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) como líder de uma organização criminosa de Manhuaçu, na Zona da Mata. Ele foi considerado mandante do assassinato de um ex-integrante do grupo e da tentativa de homicídio do irmão da vítima, em 2022.

O julgamento ocorreu em Belo Horizonte, a pedido do MPMG, por razões de segurança e imparcialidade. A acusação foi conduzida pelo promotor de Justiça Rodrigo Ladeira de Araújo Abreu.

De acordo com a investigação, a vítima deixou o grupo criminoso em 2021 para integrar uma facção rival, o que motivou a ordem de execução. Quatro comparsas foram enviados à casa da vítima, onde o homem foi morto a tiros e golpes de arma branca, e o irmão dele, ferido.

O condenado já havia sido sentenciado em outro processo por integrar organização criminosa com base no Rio de Janeiro e atuação em Minas Gerais.

