O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e a Defesa Civil de Conselheiro Lafaiete lançaram a Operação Guarda-Chuva, com o objetivo de reforçar ações preventivas durante o período chuvoso. A iniciativa busca reduzir riscos de alagamentos, inundações, enxurradas e deslizamentos de terra, além de preservar vidas e minimizar danos causados por fenômenos naturais.

Entre as principais ações estão vistorias em áreas críticas, palestras em escolas, distribuição de materiais informativos e orientações à população sobre medidas de autoproteção. A operação também promove a integração entre órgãos públicos e comunitários, fortalecendo a capacidade de resposta do município em situações de emergência.

