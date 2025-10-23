A Polícia Militar prendeu, na tarde de quarta-feira (22), um homem de 27 anos suspeito de envolvimento em diversos crimes ocorridos na cidade de Itabirito (MG). A ação aconteceu no Bairro Cidade Satélite, em Conselheiro Lafaiete, após levantamentos e diligências realizadas pelos militares.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com o suspeito 60 pedras de crack e a quantia de R$ 20,00. O homem ainda confessou ter trocado um veículo furtado por drogas no Bairro São Benedito.

Dando sequência às diligências, os militares localizaram e recuperaram o veículo um Gol CLI de cor verde, que havia sido furtado. O automóvel foi apreendido e removido para o pátio credenciado.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com as drogas e demais materiais apreendidos.

Tags:

Polícia | Polícia Militar