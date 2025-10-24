A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) localizou, nesta quinta-feira (23), o corpo de uma adolescente de 17 anos que estava desaparecida desde a tarde de quarta-feira (22), em Rodeiro. O corpo foi encontrado em uma área de pastagem e mata entre os municípios de Rodeiro e Sobral Pinto.

O suspeito do crime, de 18 anos, apresentou-se à Delegacia Regional de Polícia Civil em Ubá, acompanhado de advogado, e teve a prisão em flagrante formalizada pelo delegado Vinícius Soranço.

Segundo as investigações, o jovem teria transportado o corpo da vítima enrolado em um cobertor em uma motocicleta por cerca de oito quilômetros até o local onde foi encontrado. Ele alegou ter mantido um breve relacionamento com a adolescente e afirmou que ela sofreu um sangramento repentino, evoluindo a óbito.

O delegado informou que exames de necropsia serão fundamentais para esclarecer a causa da morte e confirmar ou refutar a versão apresentada pelo suspeito. As investigações seguem sob responsabilidade das equipes de homicídios, antidrogas e do Núcleo Regional de Investigação da Delegacia de Ubá. O investigado permanece preso e à disposição da Justiça.









