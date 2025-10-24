A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu em flagrante, nessa quarta-feira (22), um homem de 52 anos suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas em Leopoldina, na Zona da Mata mineira.

A ação foi desencadeada após denúncias anônimas apontarem que um imóvel desocupado estaria sendo utilizado para o tráfico. Durante as diligências os policiais encontraram diversos usuários já conhecidos no meio policial e apreenderam quantidades expressivas de drogas dentro do imóvel.

No quintal anexo ao local, os agentes localizaram uma mochila contendo uma balança de precisão, cerca de 800 pinos vazios e adesivos com identificação de uma facção criminosa. O suspeito afirmou que vendia drogas para sustentar o próprio vício.

“O trabalho das equipes demonstra o compromisso da Polícia Civil em coibir o tráfico e desarticular pontos de venda de drogas que afetam diretamente a segurança e a tranquilidade das comunidades locais”, destacou o delegado regional Diêgo Candian Alves.

O homem foi levado para a delegacia e, após a formalização do flagrante, encaminhado ao sistema prisional. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e a origem dos materiais apreendidos.

