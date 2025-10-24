Um homem de 33 anos foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nesta sexta-feira (24), suspeito de ter cometido o feminicídio da ex-companheira, de 25 anos, no último sábado (19), no bairro São José, em Muriaé, na Zona da Mata mineira

A prisão foi realizada em cumprimento a mandado judicial por equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Muriaé. O investigado foi localizado na casa de um familiar, na zona rural de Pirapanema, distrito do município.

No dia do crime, o homem também teria atacado com golpes de faca o atual companheiro da vítima, um jovem de 18 anos, que ficou gravemente ferido e segue em recuperação.

A delegada Nathália Magalhães, responsável pelas investigações, destacou a importância da ação rápida das equipes no combate à violência contra a mulher.

“A atuação célere das equipes demonstra o compromisso da Polícia Civil em dar uma resposta efetiva à sociedade e garantir que crimes dessa natureza não fiquem impunes. Seguimos trabalhando para esclarecer todas as circunstâncias e assegurar a responsabilização do autor”, afirmou.

O investigado será ouvido na unidade policial e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional.







Tags:

Crimes | feminicídio | Homem | Polícia | prisão | Violência