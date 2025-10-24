Na noite desta quinta-feira (23), por volta das 18h15, a Polícia Militar prendeu um homem por tráfico ilícito de drogas e direção perigosa de veículo na Avenida Marechal Humberto Castelo Branco, região central de Viçosa.

Durante patrulhamento, os policiais avistaram uma motocicleta conduzida por um indivíduo já conhecido no meio policial por envolvimento em diversos crimes. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito realizou uma manobra perigosa, empinando a moto sobre a faixa de pedestres, em frente a uma escola.

Os militares realizaram o retorno e iniciaram o acompanhamento, conseguindo abordar o condutor. Durante busca pessoal, foram encontrados dois baldinhos contendo substância análoga à cocaína.

A motocicleta apresentava lacre rompido e pneu abaixo da linha de segurança, além de o condutor não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e direção perigosa, sendo conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Viçosa, juntamente com o material apreendido.

Materiais apreendidos:

02 baldinhos de substância semelhante à cocaína

01 celular com avarias

01 motocicleta

