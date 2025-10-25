Um homem de 39 anos foi preso em flagrante na tarde desta sexta-feira (24), em Pirapetinga (MG), durante uma operação da Polícia Militar que resultou na apreensão de drogas e materiais relacionados ao tráfico.

Segundo a PM, a ação ocorreu por volta das 16h30, na Rua Primeiro de Janeiro, bairro Santo Antônio, após trabalho da seção de inteligência do 68º Batalhão de Polícia Militar (BPM), que culminou na expedição de um mandado de busca e apreensão.

Durante a operação, os policiais do 2º Pelotão da PM apreenderam 111 pinos de cocaína, 18 tabletes de maconha e 7 porções de haxixe, além de um rádio comunicador, três celulares, seis cartuchos intactos de calibres diversos, um coldre para pistola e R$ 162 em dinheiro.

O suspeito, que residia no endereço alvo da ação, foi detido e encaminhado à delegacia local, onde permanece à disposição da Justiça.

