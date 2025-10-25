Um grave acidente na BR-267, km 26, no município de Argirita, resultou na morte de um homem de 41 anos, natural de Leopoldina, que dirigia um dos veículos envolvidos, na manhã deste sábado (25). O acidente deixou a rodovia parcialmente interditada enquanto a perícia realizava os trabalhos no local.
Testemunhas informaram que o condutor da carreta sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para uma unidade de saúde em Argirita. A perícia confirmou que o automóvel tinha apenas o motorista como ocupante.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Perícia da Polícia Civil permanecem no local para investigação e remoção do corpo, enquanto as causas do acidente ainda estão sendo apuradas.