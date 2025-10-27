Com a chegada do período chuvoso, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e a Defesa Civil de Conselheiro Lafaiete deram início à Operação Guarda-Chuva, uma ação preventiva voltada à preservação de vidas e à redução de danos causados por fenômenos naturais, como alagamentos, enxurradas, inundações e deslizamentos de terra.

A iniciativa tem como foco fortalecer a resiliência da comunidade e aprimorar a capacidade de resposta do município diante de situações de risco, por meio da atuação integrada entre órgãos públicos e parceiros locais.

Segundo o tenente André Matos, do Corpo de Bombeiros Militar, a operação tem ênfase na conscientização da população.

“A prevenção é o alicerce da segurança. Cada ação educativa e cada orientação repassada à comunidade representam vidas protegidas antes mesmo que o perigo aconteça”, destacou o militar.

Entre os principais eixos da Operação Guarda-Chuva estão a identificação de áreas críticas, o fortalecimento da atuação conjunta entre órgãos municipais e comunitários e o desenvolvimento de ações educativas voltadas à população, especialmente nas escolas localizadas em áreas de risco.

As atividades incluem vistorias preventivas, distribuição de materiais informativos e orientações diretas à população sobre medidas de autoproteção.

A operação reforça o compromisso do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil com a segurança e o bem-estar da população de Conselheiro Lafaiete, destacando que prevenir é sempre o melhor caminho para salvar vidas.

