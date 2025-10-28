Um homem de 60 anos foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira (27) por contrabando de cigarros em Barroso, no Campo das Vertentes. Segundo a Polícia Militar, uma denúncia anônima informou que o suspeito armazenava grande quantidade de cigarros em sua residência, no Centro da cidade, para revenda em comércios locais.

Durante a ação, o homem confirmou a posse do material. No local, os policiais apreenderam 16 pacotes da marca R7 (160 maços), 8 pacotes da marca San Marino (80 maços), 7 caixas lacradas da marca R7 (3.500 maços), uma caixa da marca San Marino (500 maços) e uma da marca Out Back (500 maços).

O suspeito foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Juiz de Fora, onde foi autuado pelo crime de contrabando.

