A Polícia Militar prendeu dois homens por tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira (27), em Miraí, na Zona da Mata. A ação ocorreu por volta das 16h48, após denúncia anônima apontar a ocorrência de tráfico na Avenida Cataguases, no Centro da cidade.

Durante as diligências, os militares abordaram um dos suspeitos, identificado pelas iniciais E.A.T. Com ele, foram encontradas quatro pedras de crack e R$ 47 em dinheiro. O homem confessou ter adquirido a droga em Miraí para revender no distrito de Glória.

Em seguida, a equipe localizou o suspeito apontado como responsável pela venda das drogas. Na residência de M., foram apreendidos 31 buchas de maconha, 12 papelotes de cocaína, 163 pedras de crack, uma barra de maconha de aproximadamente 106 gramas, uma balança de precisão, além de tesouras, sacolés e uma gilete.

Os dois suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, junto com o material apreendido.

