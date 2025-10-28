Dois homens, de 44 e 39 anos, foram presos nesse domingo (26) em uma residência no bairro Limoeiro, em Leopoldina, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada por volta das 16h, na Rua Madre Cândida de Jesus.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a ação teve início após uma denúncia anônima que apontava movimentação relacionada ao tráfico na rua principal do bairro, local já conhecido por práticas semelhantes.

Durante a abordagem, os dois suspeitos, que possuem passagens anteriores por diversos crimes, foram encontrados dentro do imóvel, onde também foram apreendidos materiais compatíveis com o comércio de drogas.

No local, foram encontradas 64 pedras de crack, 17 barras e 18 buchas de maconha, dois cadernos de anotações, duas balanças e um aparelho celular.

Os materiais apreendidos e os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.

