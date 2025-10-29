Uma operação conjunta entre o Pelotão de Meio Ambiente de Cataguases e o 2º Pelotão da 146ª Cia PM foi realizada nas zonas rurais de Astolfo Dutra e Dona Euzébia, com o objetivo de coibir crimes e reforçar a segurança no campo.

Durante o patrulhamento na região da Serra da Prata, os militares abordaram diversos indivíduos e veículos, resultando na prisão de um foragido da Justiça por tráfico de drogas. Também foram apreendidas sete aves silvestres e lavrados dois registros de ocorrência.

Aves | Silvestres