Na manhã desta quarta-feira (29), um homem de 30 anos foi preso no bairro Eldorado, em Leopoldina, por agredir a companheira e manter uma arma de fogo ilegal em casa.



De acordo com a Polícia Militar, a corporação recebeu uma denúncia informando que a vítima havia sido agredida e que o autor possuía uma arma, o que poderia agravar a situação. As equipes se deslocaram rapidamente até a Rua Paulo Sérgio Resende, onde realizaram a prisão do suspeito e apreenderam uma pistola Taurus G2C calibre 9mm, um carregador e 12 munições.



O homem, que já possui passagem por tráfico de drogas, foi encaminhado para a delegacia junto com o material apreendido. A ação da PM evitou um possível caso de feminicídio.

