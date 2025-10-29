A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quarta-feira (29), dois mandados de busca e apreensão no município de Uberaba.As ações têm como objetivo combater o armazenamento e o compartilhamento de material de abuso e exploração sexual infantojuvenil pela internet.

Durante as diligências, os agentes apreenderam diversos dispositivos eletrônicos, que serão encaminhados para perícia criminal. O material passará por extração e análise de dados com o intuito de esclarecer as circunstâncias dos crimes investigados, identificar possíveis coautores ou partícipes e verificar a existência de outras práticas criminosas relacionadas.

Nota de esclarecimento e prevenção

A Polícia Federal destacou que, embora o termo “pornografia” ainda conste na legislação brasileira (art. 241-E do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069/1990), a comunidade internacional adota as expressões “abuso sexual” ou “violência sexual contra crianças e adolescentes”, por refletirem de forma mais precisa a gravidade desses crimes.

A instituição reforça também a importância da participação ativa de pais e responsáveis na proteção de crianças e adolescentes no ambiente virtual.

Entre as orientações, estão:

manter conversas abertas sobre os riscos da internet;

explicar o uso responsável de redes sociais, jogos e aplicativos;

realizar acompanhamento constante das atividades online;

observar mudanças de comportamento, como isolamento repentino ou sigilo excessivo no uso de dispositivos eletrônicos, que podem indicar situações de risco.

A PF ressalta que é essencial ensinar crianças e adolescentes a reconhecer e denunciar contatos inadequados em ambientes virtuais, reforçando que sempre podem buscar ajuda de adultos de confiança.

