O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) denunciou dois sócios de uma empresa de bebidas de Conceição do Mato Dentro por crimes tributários. Segundo as investigações, o grupo deixou de recolher mais de R$ 2,7 milhões em ICMS entre novembro de 2022 e janeiro de 2023.



A apuração, conduzida pela Promotoria de Justiça do município com apoio da Coordenadoria Regional de Defesa da Ordem Econômica e Tributária de Montes Claros (Caoet-MOC), revelou que os empresários usavam uma empresa de fachada, registrada com documentos falsos, para ocultar a entrada de mercadorias sem o devido pagamento de tributos.



De acordo com o promotor de Justiça Frederico Tavares de Lanna Machado, o valor sonegado poderia ter sido aplicado em áreas essenciais como saúde, educação e segurança pública em Minas Gerais.

ICMS | MPMG | Sonegação