A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em ação conjunta com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), deflagrou, nesta quinta-feira (30), a operação Desarme, voltada ao combate ao comércio ilegal, adulteração e porte irregular de armas de fogo e munições na Zona da Mata. A ação resultou na prisão de dois homens, de 48 e 67 anos, em cumprimento a mandados de prisão, além da detenção em flagrante de um suspeito de 35 anos por tráfico de drogas.

Ao todo, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão nas cidades de Piau, Descoberto e Coronel Pacheco. Durante as diligências, as equipes apreenderam quatro tabletes de maconha, quatro aparelhos celulares, um tablet e R$ 844 em dinheiro. O material foi recolhido e será encaminhado à Perícia Oficial da PCMG para análise.

A operação mobilizou 18 policiais civis e 18 militares, que atuaram de forma integrada para desarticular a atuação criminosa e coibir a circulação de armas e entorpecentes de origem ilícita na região.

Monitoramento

A delegada Lujan Pinheiro de Souza, responsável pela coordenação das investigações, informou que os levantamentos tiveram início há cerca de um ano, após uma apreensão realizada pela PMMG em Piau. O trabalho foi conduzido pela equipe da Delegacia de Polícia Civil em Rio Novo, com apoio do setor de inteligência.

“Trata-se de um trabalho técnico e contínuo, que envolveu cruzamento de dados e monitoramento de pessoas e locais suspeitos, resultando na identificação de indivíduos que operavam de forma estruturada na região”, afirmou.

As investigações prosseguem para apurar o envolvimento de outros possíveis suspeitos e a origem do material apreendido. Os presos foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça.

Tags:

Armas | Drogas | Polícia | Prende | Suspeitos | Tráfico