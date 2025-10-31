O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais realizou, na noite desta quinta-feira (30), a recuperação de um cadáver em local de difícil acesso, na cidade de Mar de Espanha. O corpo foi encontrado às margens de um córrego, em avançado estado de decomposição. Segundo informações da Polícia Militar, trata-se de um homem de 54 anos que estava desaparecido desde o dia 13 de outubro.

Após a chegada da Perícia da Polícia Civil e liberação da área, os bombeiros realizaram a retirada do corpo utilizando equipamentos de proteção devido à contaminação da água e aos fluidos corporais. O corpo foi entregue à funerária local. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

