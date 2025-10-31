A Polícia Militar prendeu, nesta quinta-feira (30), um homem de 22 anos suspeito de tentar matar outro de 28 anos em Tiradentes. O crime ocorreu pela manhã, na Avenida Governador Israel Pinheiro, no bairro Bandeirantes.

Testemunhas relataram que o autor, vestindo roupas pretas e capuz, saiu de uma mata e efetuou vários disparos contra o carro da vítima. O homem atingido foi socorrido à Santa Casa de Misericórdia de São João del-Rei com sete ferimentos de bala — quatro nas costas, dois nos ombros e um na mão.

As equipes do 38º Batalhão da PM analisaram imagens de câmeras de segurança, identificaram o suspeito e o prenderam em flagrante ao lado do veículo usado na fuga, um Fiat Palio cinza.

Segundo a polícia, o crime teria sido motivado por desavenças pessoais envolvendo uma ex-namorada. O preso tem passagens por homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma e outros delitos. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Plantão de São João del-Rei.

Homicídio | Preso | Tentativa