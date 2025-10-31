Nesta quinta-feira (30), um homem foi condenado a uma pena de dez anos, quatro meses e sete dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pelo crime de estupro de vulnerável, cometido contra uma vizinha que tinha 12 anos na época dos fatos ocorridos na cidade de Morada Nova de Minas.

De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), no ano de 2022, por sete vezes, o réu praticou atos libidinosos contra a vítima, ameaçando-a para que não contasse a ninguém. A mãe da menina tomou conhecimento dos fatos por meio de uma vizinha que viu o acusado atacando a vítima, que então confirmou aos pais o que vinha acontecendo.

A sentença afirma que "a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, restaram sobejamente comprovadas ao longo da instrução criminal, não pairando dúvidas de que o réu praticou atos libidinosos contra a vítima".

