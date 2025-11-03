Durante patrulhamento na noite de sábado (1º), a Polícia Militar prendeu três pessoas por tráfico e associação para o tráfico de drogas em Miraí, na Zona da Mata. A ocorrência foi registrada na Avenida Cataguases, no bairro Taboões.



De acordo com o boletim, os policiais abordaram um homem de 31 anos, identificado pelas iniciais L.M.F., que estava dentro de um carro em frente a um ponto de venda de drogas. Durante a revista, foi encontrado um papelote de cocaína no veículo.



Em seguida, outro suspeito, L.R.M.J., de 36 anos, chegou ao local em uma motocicleta. Com ele, os militares encontraram outro papelote da mesma substância e R$ 2.194,05 em dinheiro. O homem ainda tentou se desfazer do celular, que foi recuperado e apreendido.A esposa de L.R.M.J. também foi vista tentando se livrar de materiais suspeitos em casa.



Os envolvidos foram levados ao hospital e, posteriormente, encaminhados para a Delegacia de plantão. Foram apreendidos dois papelotes de cocaína, dinheiro e um celular.

Tags:

Drogas | Tráfico