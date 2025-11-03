Um caminhão tombou na manhã desta segunda-feira (3) na MG-353, próximo à entrada de Coronel Pacheco, na Zona da Mata. O motorista, de 55 anos, morreu no local após ficar preso às ferragens.

O veículo, pertencente a uma empresa distribuidora, transportava ainda dois passageiros, ambos de 25 anos, que tiveram ferimentos leves e foram levados ao hospital para atendimento.

As causas do acidente ainda são investigadas. A rodovia ficou parcialmente interditada durante o resgate e a remoção do caminhão.

