Um caminhão furtado em Lima Duarte foi recuperado pela Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (3) em São João del-Rei. O veículo, um VW 24.250 branco, havia sido levado durante a madrugada e foi localizado por volta das 6h20 na Avenida Leite de Castro, próximo ao Campo do América.

Durante a abordagem, o motorista abandonou o caminhão e fugiu em direção ao Rio das Mortes, na região conhecida como “Ponte dos Cachorros”. Ele não foi localizado até o momento.

O trânsito na avenida ficou lento durante a ação policial e a remoção do veículo, sendo normalizado após a chegada do guincho. A Guarda Municipal auxiliou no controle do tráfego.

Tags:

São João