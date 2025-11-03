Uma carreta apresentou pane mecânica dentro do túnel Washington Luiz, no km 85 da BR-040, sentido Juiz de Fora, na manhã desta segunda-feira (3). Por causa da ocorrência, a Concer interditou a praça de pedágio de Duque de Caxias, no km 102, para evitar o aumento da retenção na subida da serra.

Equipes da concessionária e da Polícia Rodoviária Federal atuam no local com apoio de um reboque superpesado. O trecho segue sem previsão de liberação e apresenta cerca de 5 km de congestionamento, além de 2 km de retenção na praça de pedágio.

BR-040 | Carreta | Petrópolis