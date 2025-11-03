O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã deste domingo (2) para combater um incêndio em um veículo na Praça Raul Soares, Centro de São João del Rei. Ao chegarem ao local, os militares encontraram uma caminhonete Fiat Strada, ano 2000, totalmente tomada pelas chamas.

A equipe utilizou uma linha de mangueira e equipamentos de proteção respiratória para controlar o fogo, evitando que as chamas se espalhassem para outros veículos estacionados e imóveis próximos. Ninguém ficou ferido.

FOTO: CBMMG - Caminhonete pega fogo no Centro de São João del Rei

Segundo o sargento Ávila, responsável pela ocorrência, a situação exigiu resposta imediata.

“No momento da nossa chegada, o fogo já estava espalhado por todo o veículo, com labaredas muito altas. Por isso, foi necessária uma ação imediata de combate direto”, afirmou.

O motorista relatou aos bombeiros ter percebido um possível vazamento de combustível instantes antes do início do incêndio. A corporação aponta suspeita de falha mecânica, porém as causas só poderão ser confirmadas após avaliação técnica especializada.

A caminhonete ficou completamente destruída.

