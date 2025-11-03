Um homem foi preso na noite do último sábado (1°), na Rua Antônio Raimundo Faustino, no bairro Vau Açu, em Viçosa, após ser flagrado conduzindo uma motocicleta em alta velocidade.

Segundo a Polícia Militar, durante patrulhamento, os militares avistaram uma moto de grande porte, de cor branca, trafegando de forma perigosa. Ao notar a aproximação da viatura, o condutor freou bruscamente, provocando derrapagem, e tentou retornar pela via.

Diante da atitude suspeita, os policiais iniciaram acompanhamento. Poucos metros adiante, o motociclista perdeu o controle do veículo, caiu e tentou fugir a pé em direção a uma área de mata. Ele foi alcançado rapidamente e imobilizado pelos militares.

Durante a revista, os policiais encontraram com o suspeito uma pistola Springfield Armory calibre .40, quinze munições do mesmo calibre e um smartphone iPhone. A motocicleta Honda XRE branca também foi apreendida.

O homem foi preso e encaminhado para a delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.

