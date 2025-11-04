A Polícia Militar prendeu um homem de 32 anos suspeito de participar de um roubo a um posto de combustível em São João del-Rei. Imagens de videomonitoramento permitiram identificar o veículo usado no crime, um VW Gol cinza. O suspeito foi localizado na Rua Fiscal José Pedro, no bairro Lombão.

Durante a abordagem, ele confessou ter sido o responsável por conduzir o carro, fazer o levantamento do local e organizar a ação, realizada com comparsas de Betim. Na residência do homem, os militares apreenderam roupas idênticas às usadas no crime, um simulacro de arma de fogo, R$ 1.900 em espécie, o veículo e o celular utilizado na comunicação com os demais envolvidos.

O suspeito, que já possui passagem por furto, foi levado para a delegacia de plantão. A Polícia Militar continua as buscas pelos outros participantes do crime.

Homem | Posto de combustível | Preso | roubo | São João