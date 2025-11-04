Um motociclista de 22 anos, sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e sua passageira, de 27, ficaram feridos em um acidente na noite de segunda-feira (3), no km 763 da BR-116, em Leopoldina. A colisão ocorreu no viaduto sobre o bairro Bela Vista.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor perdeu o controle da direção e atingiu o guarda-corpo do viaduto. A motocicleta e os ocupantes foram arremessados ao solo.



O Corpo de Bombeiros e a equipe da concessionária prestaram socorro às vítimas. A passageira foi encaminhada à Casa de Caridade Leopoldinense com suspeita de fratura em uma das pernas.



A PRF informou que o motociclista não possuía habilitação, configurando o crime de dirigir sem permissão e gerar perigo de dano. Por ser de menor potencial ofensivo, ele assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado, comprometendo-se a comparecer em juízo. A motocicleta, com documentação regular, foi entregue ao tio do condutor.

Tags:

acidente | BR-116 | leopoldina