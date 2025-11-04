Um homem, de 31 anos, foi preso por tráfico de drogas na noite dessa segunda-feira (3), na Rua Antônio da Silva, no bairro Bom Retiro, em Cataguases. De acordo com o Registro de Eventos de Defesa Social (REDS 2025-050986339-001), a Polícia Militar foi acionada após diversas denúncias indicando a prática de comércio de entorpecentes no local.

Durante a averiguação, os militares flagraram o suspeito dispensando uma quantidade de material ilícito em uma área próxima. Após confirmação da substância, ele recebeu voz de prisão em flagrante.

O homem foi levado a uma unidade hospitalar para exames e, posteriormente, encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. A PM informou que ele já possui passagens anteriores relacionadas ao tráfico de drogas.

No total, foram apreendidas vinte e seis pedras de crack e um aparelho celular.

