Um motorista de caminhão baú ficou preso às ferragens após um acidente na noite desta terça-feira (4) na BR-265, km 212, na zona rural de Barbacena, próximo ao restaurante Tio Romeu.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão transportava cerca de cinco toneladas de foguetes quando colidiu com uma carreta caçamba vazia. Os militares realizaram o desencarceramento da vítima, que foi atendida pelo médico do Samu de São João del-Rei, Dr. André, que passava pelo local no momento do acidente.

Após o resgate, o motorista foi encaminhado ao Hospital Regional de Barbacena

