Oito pessoas foram presas nesta terça-feira (4) durante a Operação Hércules XI, deflagrada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e pela Polícia Militar em Rio Pomba, na Zona da Mata. A ação teve como objetivo combater uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas na cidade.

Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão, resultando na apreensão de celulares, drogas, dinheiro, câmeras de segurança e equipamentos para refino de cocaína.

As investigações apontam que o grupo teria ligação com a facção Comando Vermelho e atuava de forma estruturada, com divisão de tarefas e controle de territórios. Os suspeitos poderão responder por tráfico de drogas, corrupção de menores e organização criminosa.

Tags:

Criminosa | envolvimento | facção | rio | Suspeitos